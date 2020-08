Gemeente en Aquafin pakken buurt grondig aan met project: Collector Sint-Brixius-Rode Meer groen en meer veiligheid op komst Margo Koekoekx

27 augustus 2020

18u25 0 Meise In Sint-Brixius-Rode is er het komende jaar heel wat werk aan de winkel. Zowel de gemeente als Aquafin gaat er grondig aan de slag. Zo scheiden ze afvalwater van regenwater, zal er betere infiltratie zijn in de bodem en worden de straten aangepakt. Er is meer groen en meer veiligheid op komst. Het totale kostenplaatje bedraagt bijna 4 miljoen euro.

Over ongeveer een jaar moet project ‘collector Sint-Brixius-Rode’ klaar zijn. Dan zit het werk van Aquafin onder de grond en dat van de gemeente erop. Het doel van de werken is om regenwater te scheiden van het afvalwater. Tevens komt er een collector die ervoor moet zorgen dat het regenwater plaatselijk meer infiltreert in de bodem.

“Dat heeft veel voordelen”, legt Roel Anciaux (Samen Anders) schepen voor Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening uit. “Afvalwater gaat naar een zuiveringsstation. Wist je dat het gemakkelijker is om echt vuil water te verwerken dan water dat verdund is met regen? Bizar, maar dat op zich is al een goede motivatie om het te scheiden. Daarnaast willen we zoveel mogelijk regenwater opnieuw laten infiltreren in de bodem. Zowel via ‘water afvoer drainage infiltratie’, beter gekend als wadi’s, als via de collector.”

De werf verloopt in zes verschillende fasen. Sinds 10 augustus werken ze aan fase 1.

Veilig en groen

“Nu de straten toch open moeten, gebruiken we de gelegenheid om ze daar te verbeteren”, zegt Anciaux. “Zo komen er veilige fietspaden en verkeersremmers op de hoofdbaan: Hoekstraat/Broekstraat. Verder zal er meer groen zijn, we planten bomen aan en wat nog zal opvallen: de bovenleidingen voor elektriciteit, verdwijnen onder de grond.”

De eerste fase is aan de gang in de Broekstraat van kruispunt Potaardestraat tot Broekstraat 25/36 en in de Hoefkantweg en de Veldweg. Omleiding staan aangegeven. Voor doorgaand verkeer loopt die via Jan de Meuterstraat, Osseghemstraat en Kapellelaan. Voor fietsers is er een andere via Potaardestraat, Voorveldstraat, ‘s Heerenweg en via Schriekstraat, Osseghemstraat en Hoekstraat.

Fase 2 loopt volgens de planning van 1 oktober 2020 tot 11 december 2020. We volgen mee op.