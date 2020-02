Garage uitgebrand: rookmelder voorkomt erger Robby Dierickx

22 februari 2020

09u03 0 Meise In de Van Immerseellaan in Meise is zaterdagochtend brand uitgebroken in de garage van een woning. De bewoners werden erg snel verwittigd door de rookmelder.

Zaterdagochtend brak een brand uit in een woninggarage. De rookmelder alarmeerde de bewoners erg snel, waardoor de brandweer snel verwittigd kon worden. De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Brussel konden het vuur uiteindelijk relatief snel blussen, waardoor de schade beperkt bleef tot de garage.

In de rest van de woning was wel wat rookschade, maar er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens de brandweer had dit veel erger kunnen aflopen indien er geen rookmelders aanwezig waren in de woning.