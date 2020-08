Ga op zoek naar stropoppen in je buurt. Leuk en leerrijk! Margo Koekoekx

21 augustus 2020

07u38 0 Meise De Groene Kring, een spreekbuis voor jonge ondernemers in de tuin- en landbouw breiden hun stropoppenzoektocht dit jaar uit. Ze staan ook bij jou in de buurt!

In Vlaanderen staan er nu wel meer dan 140 waarvan ook enkele in Meise, Grimbergen en Londerzeel. De leden van de Groene Kring gaven ze zelfs een plekje op hun stropoppenkaart. Bij elke pop hangt een weetje over de landbouw. Leerrijk en leuk op te doen dus. Ken je alle wandelroutes in je buurt intussen al op je duimpje? Dan is dit misschien nog een nog idee voor je volgende bubbeluitstap.

Er valt trouwens wat te winnen. Trek je een knappe foto van een gevonden stropop. Gebruik dat de hashtag #boerentrots en maak kans op een bon van 100 euro.

Alle informatie vind je op www.groenekring.be/stropop.