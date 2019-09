Fietsersbond brengt belangrijkste knelpunten in kaart DBS

04 september 2019

13u20 0 Meise De kersvers opgerichte Fietsersbond afdeling Meise organiseert bij het begin van het nieuwe schooljaar een fietstocht langs de volgens hen belangrijkste knelpunten voor fietsers in de gemeente Meise.

Deze zal plaatsvinden op woensdag 11 september om 8 uur ‘s ochtends. De deelnemers vertrekken vanop de Kapellelaan (hoek Humbeekstraat) voor een tochtje van ongeveer een uur langs Meise-centrum en Wolvertem-centrum, met eindpunt aan het administratief centrum.

Iedereen is welkom om deel te nemen en feedback te geven over zijn ervaringen als fietser in Meise. De voltallige gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen werden ook uitgenodigd. Enkele gemeenteraadsleden en schepenen (mobiliteit en openbare werken) zegden alvast toe.