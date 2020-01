Feestcomité Meuzegem en fanfare Sint-Cecilia halen 1.000 euro op voor goed doel MKV

21u12 0 Meise Het feestcomité van Meuzegem is trots een cheque van 1.000 euro te kunnen overhandigen aan de Vlaamse Vereniging voor Autisme. “Elk van ons mag om de beurt een goed doel uitkiezen”, vertelt Josy Massaer. “Vorig jaar was het ten voordele van spierziekten, dit jaar koos iemand autisme.”

Het feestcomité van Meuzegem en de Sint-Cecilia fanfare van Wolvertem organiseerden samen een kerstconcert in de kerk van Meuzegem. Nadien trok iedereen naar de nieuwe feestzaal ‘t Ameusement voor een hapje en drankje. De winst gaat integraal naar het goede doel. Het feestcomité ronde het bedrag naar boven af en waardoor ze het ronde bedrag 1.000 euro naar de Vlaamse Vereniging voor Autisme. “Het was nu de tweede keer dat we dit samen organiseerden, de kans is groot dat we eind 2020 voor een derde editie gaan”, zegt Josy enthousiast.