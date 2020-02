Familie smokkelt cocaïne: celstraffen tot 7 jaar Wouter Hertogs

24 februari 2020

16u18 0 Meise Arjan V., het kopstuk van een bende die op grote schaal cocaïne smokkelde, is veroordeeld tot 7 jaar cel. Hij schakelde familieleden en kennissen in om mee te helpen met het smokkelen. Zij kregen mildere straffen.

In het dossier werden tien beklaagden veroordeeld voor drugssmokkel, witwassen, valsheid in geschrifte en verboden wapenbezit. Spilfiguur was Arjan V. uit Meise. Informatie van Interpol leidden tot een onderzoek tegen V. Hij zou een smokkelroute georganiseerd hebben tussen ons land en Groot-Britannië. Zo kon 100 kilogram cocaïne onderschept worden in Groot-Brittanië. Intense samenwerking tussen de Belgische en Franse overheden leidde vervolgens tot de ontmanteling van de bende. Op basis van observaties en telefonie-onderzoek kon de bende rond V. in kaart worden gebracht. Uiteindelijk werden begin 2019 verschillende arrestaties verricht.

Verloofde

V. woonde in Meise en was de eigenaar van verschillende elektrowinkels in Laken. In deze winkels werd de cocaïne, die hij kocht in Ecuador, in lood verstopt om ze vervolgens in koelkasten het Kanaal over te krijgen. Andere drugs werden dan weer verstopt in vrachtwagens en zo verspreid over heel Europa. “Arjan V. was de organisator van de verschillende drugssmokkels maar hij liet zich bijstaan door vrienden en familieleden”, aldus de rechter. Zijn verloofde verkreeg de opschorting. Zij had weet van de louche activiteiten van haar aanstaande maar had voor het overige geen grote rol. Zijn moeder werd ook vervolgd omdat in een huis dat op haar naam stond cash geld achter de verwarming was aangetroffen. Zij werd echter vrijgesproken omdat de rechter meende dat ze niets wist van de criminele activiteiten van haar zoon. Enkele neven en broers kregen celstraffen tot vier jaar.