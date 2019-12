Elektriciteitskast in Kardinaal Sterckxlaan is bijzonder gevaarlijk: “Twee mensen aangereden door beperkt zicht, die kast moet hier weg” Margo Koekoekx & Wim De Smet

24 december 2019

15u22 2 Meise Jan Heyvaert woont op de Kardinaal Sterckxlaan in Oppem en had afgelopen jaar twee aanrijdingen en één bijna-ongeluk door de nieuwe distributiekast naast zijn oprit. “Ik vraag aan alle mogelijke partijen om er iets aan te doen voordat er wat ergs gebeurt maar er komt geen oplossing uit de bus”, en dus wordt Jan van het (distributie-)kastje naar de muur gestuurd.

Sinds de nieuwe kast daar staat, reed Jan twee keer en bijna een derde keer iemand aan. Gelukkig zonder veel erg omdat hij traag reed. “De eerste keer een vrouw op de fiets, al stond zij recht en fietste weer verder. Erna raakte ik de postbode, gelukkig ook zonder veel erg. De laatste keer schrok ik het ergst, want dan raakte ik bijna een jongetje van tien jaar oud”, vertelt Jan. Het koppel verloor naar eigen zeggen 6 a 7 meter aan zicht op de baan en het fietspad na het plaatsen van de distributiekast.

Gevaar creëren

Hij is erg op zijn hoede en mag er niet aan denken dat er eens een erg ongeluk van zou komen. “Mijn twee dochters zijn hier wat verder alle twee al eens aangereden op het fietspad. De ene werd al eens opgeschept en kwam op de rijbaan terecht. Nu gaan ze nog extra gevaar creëren waar er geen was. Denk aan al die fietsongevallen in het nieuws, hopelijk komt het nooit zo ver.”

Excuses

Wat hem nog het meest ergert is dat er steeds andere excuses naar boven komen wanneer hij het probleem aankaart. “Het eerste excuus was het plaatsen van een versterker. Vervolgens verklaarde Fluvius dat er aan de overzijde van de straat, waar de kast vroeger stond, geen leidingen meer liggen. Maar ik vroeg de plannen op via de gemeente en die leidingen liggen daar wel nog. Tot slot kwam uit de bus dat de kast vroeger op privé terrein stond aan het veld. Maar nu hebben ze de leidingen wel in mijn privéterrein gelegd!”, aldus Jan. “Ik had de onteigening van die halve vierkante meter veld zelfs uit eigen zak willen betalen. Zolang het probleem maar van de baan was.”

“Elke keer moeten mijn vrouw of ik nu mee naar buiten om te kijken of het wel veilig is om uit te rijden, voor elkaar maar ook voor bezoek. Dat is toch niet meer van deze tijd?!” Enkele mogelijke oplossingen die Jan suggereerde zijn het verhuizen van de kast naar zijn oude plek of het plaatsen van een lagere kast. “Kijk eens wat een grote kast daar staat voor twee blokjes van amper 14 en 20 cm. Maar Fluvius zegt dat ze geen kleinere kasten meer maken. De gemeente liet de kast al 20cm verlagen maar dat neemt het probleem niet weg. Wat verder staat een lage kast aan een 3m hoge haag, de twee zouden gerust gewisseld kunnen worden.”

Ook Roel Anciaux (Samen Anders), schepen voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, is op de hoogte van de situatie. “Wij hebben al verschillende keren contact opgenomen met Fluvius. Zij bekeken de mogelijkheden en kunnen daar niets meer aan doen”, zegt hij.

Bijna anderhalf jaar geleden werd een nieuwe distributiekast geplaatst naast de oprit van Jan Heyvaert en zijn vrouw. “Al toen duidelijk werd dat hier zo’n kast ging komen, heb ik zowel de werknemers als de gemeente aangesproken. Diegene die toen voor de gemeente verantwoordelijk was, gaf alsnog toestemming aan Infrax, wat nu Fluvius is, om die kast er toch te plaatsen.”