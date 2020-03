Eindelijk hoop voor gevaarlijke bocht die veel perte totales eiste Margo Koekoekx

10 maart 2020

06u45 0 Meise 8 zware ongevallen en tal van kleine voorvallen. De bocht aan de fietsersbrug in de Strombeek-beverselaan is genadeloos. John Coudron (45) en zijn gezin moesten al heel wat slikken. “Zelfs de verzekering zette ons aan de deur na al die schadegevallen”, vertelt John. Na al het drama dat zich letterlijk voor -en tegen- de deur van hun woning afspeelde, krijgen ze gehoor bij de gemeente. “We hebben heel wat tijd verloren door telkens ingrepen te laten uitvoeren, telkens offertes aan te vragen, telkens de verzekering over de vloer te krijgen voor de vaststellingen. Iedereen loopt hier gevaar, niet enkel wij. In de bocht hier verzamelen steeds wielerclubs, stel je eens voor dat daar een zot op inrijdt”, bedenkt John.

Ik had beter bij de Duitsers in de leer geweest, die weten hoe ze bunkers moeten maken! John Coudron

Zij en hun buren houden de kinderen zoveel mogelijk weg van de straat. “Onze zoon van 15 gaat niet met fiets naar zijn hobby, wij brengen hem wel. Toen hij in de zesde klas van lagere school Sinte Maarten zijn fietsexamen moest afleggen en die route hier langskwam,... Dat was met een bang hart hoor.” John heeft zelf een ernstig fietsongeval overleefd toen hij acht jaar was. “Twee weken ziekenhuis, al die plastische chirurgie, dat wil ik mijn kind besparen! Het is een geschiedenis die ik meedraag en die mij alerter maakt als ouder.”

De eigen ervaring en het groot aantal ongevallen maken de buurt er niet geruster op.

Een heel dossier hield hij bij van alle ongevallen. Overdreven snelheid was bijna telkens de rode draad. Zowel overdag als ‘s nachts, dronken en niet dronken, er was afgelopen jaren telkens wel iemand die uit de bocht ging. “Niet te verwonderen. De hoogste snelheid die hier gemeten werd was 126 km/u!”, vertelt John. Op één ongeval na, kwamen de auto’s telkens van Strombeek richting Meise. Bijna alle ongevallen brachten perte totales teweeg, enkel in 1990 vielen doden bij het busongeval destijds.

De dag voor zijn huwelijk kreeg hij een bedrijfswagen. “Op zaterdag zijn we dan in het huwelijksbootje gestapt en zondag werd de auto die hier geparkeerd stond tot schroot gereden. Als die auto er niet stond hadden ze los in ons huis gereden.” Later werden nog twee van hun auto’s perte totale gereden. Eén van de auto’s werd zelfs in de lucht gekatapulteerd en kwam in tegengestelde richting weer aan de grond. Ook de rozelaars in de voortuin werden één voor één omgereden. John heeft een tijdlijn van alle ongelukken met bijhorende foto’s.

Eigen auto als vangrail

“Heel erg om te zeggen maar auto’s dienen hier als vangrail. Zelfs onze zware gewapende betonnen bloembakken die een meer diep in de grond zaten werden aan diggelen gereden. Het beton spat gewoon uit elkaar. Het kon wel voorkomen dat de auto’s de living binnen reden. Ik had beter bij de Duitsers in de leer geweest, die weten hoe ze bunkers moeten maken!”, voegt hij lachend toe. Ondertussen bestelde het echtpaar vier metalen bakken. Die worden dan opgevuld met grond om extra massa te verkrijgen. “We hopen ook dat bij de volgende aanrijding het metaal dan zou meeplooien in tegen stelling van het beton dat nu uit elkaar spat en een raam breekt.”

Verzekering laat hen vallen

In 2011 liet zelfs hun verzekering hen in de steek. Ja, ook al is het de verzekeraar van die veroorzaker van het ongeval die de kosten moet dekken. “Het is onze verzekering die telkens een expert moet sturen en het kostenplaatje dient te berekenen. Daarvan krijgt die slechts 80% terugbetaald door de tegenpartij. Wij waren dus een vast uitgavenpost voor hen”, legt John uit.

Steun van gemeente

Bij het nieuwe gemeentebestuur vonden ze wel steun. “Toen we de gemeente aanschreven dat zij bij het volgende ongeval aansprakelijk waren omdat zij de veiligheid van hun inwoners moeten vooropstellen werden we uitgenodigd. Aanwezigen waren de politie, met alle feitelijkheden, het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer. We dachten eerst dat we opnieuw tegen een muur gingen botsen maar het tegendeel was waar. Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders), schepen Mobiliteit & Verkeersveiligheid en burgemeester Gerda Van den Brande trokken mee aan één zeel. Ik was positief verrast. Het was echt een constructief gesprek na al die jaren van machteloosheid”, zucht hij. “Ze stelden mogelijke aanpassingen voor op een latere vergadering met het Agentschap voor Wegen en Verkeer.”

Marie Jeanne Thaelemans: “Sommige maatregelen zijn preventief, andere zijn fysieke obstakels. Zo gaat het Agentschap Wegen en Verkeer de borden met reflecterende pijlen in de bocht vergroten zoals voorheen, gaan er afremmende witte stroken dwars op de baan aangebracht worden die lawaai maken wanneer je er over rijdt en komt er normaal gezien een betonnen scheiding langs de buitenkant van de bocht.” De gemeente mag een lichtgevend bord met een lachende of droevige smiley plaatsen op de gewestweg maar op eigen kosten. “Er gaat geen snelheid weergegeven worden, enkel of je de limiet overschrijdt of niet. Het bord zou er voor het einde van het jaar moeten staan.” Een afremmende vluchtheuvel plaatsen is geen optie in de zone 70.