Eigenaars zien renovatie na vernietigende brand niet zitten: kasteel van Imde te koop voor 2,4 miljoen euro Dimitri Berlanger

07 augustus 2019

14u21 5 Meise Het imposante neoclassicistische kasteel van Imde staat te koop. De eigenaars hadden na de zware brand begin 2016 geen zin meer in een dure en grootscheepse renovatie van het 19de-eeuwse pand. De zware brand veroorzaakte grote schade aan het interieur, maar de bouwconstructie zelf kon gevrijwaard worden. Geïnteresseerden moeten wel rekening houden met een kostprijs van bijna 2,4 miljoen euro.

De brand in het 19de-eeuwse kasteel op 15 februari 2016 was ongemeen hevig. Door de smalle dreef geraakte de brandweer moeilijk met zwaar materiaal ter plaatse. Ze konden de vlammen enkel vanop brandladders bestrijden, want het gebouw binnengaan was eveneens uitgesloten. Acht brandweerwagens en dertig brandweermannen konden uiteindelijk niet voorkomen dat het dak en de twee bovenste verdiepingen zware schade opliepen. De gelijkvloerse en eerste verdieping liepen eveneens zware waterschade op. Het kasteel was dan ook onbewoonbaar. Doodzonde voor het erfgoed van Meise en een ramp voor de oudere bewoners. De eigenaars waren op vakantie in Frankrijk toen hun kasteel door de vlammen verteerd werd.

Nu staat het onbewoonde pand sinds een goed jaar te koop. De bouwconstructie is intact maar binnenin zijn grondige en dure renovatiewerken nodig. “We hebben geen zin meer om het kasteel te renoveren”, zegt Philippe Lienard, wiens ouders sinds de brand in het buitenland wonen. “De potentiële koper moet maar beslissen wat er precies moet gebeuren. Het hangt er wat van af of hij er zelf in wil wonen of er een nieuwe bestemming aan wil geven.” Dat laatste is echter allesbehalve vanzelfsprekend aangezien het om een geklasseerd gebouw gaat.

De potentiële koper moet maar beslissen wat er precies moet gebeuren. Het hangt er wat van af of hij er zelf in wil wonen of er een nieuwe bestemming aan wil geven Philippe Lienard

Het pand staat sinds zowat een jaar te koop maar volgens Lienard zijn er nog maar weinig belangstellenden komen opdagen. “We vallen dan ook in een zeer speciaal segment...”

Inbrekers

Pascale Van Bynsberghen woont net naast het kasteel. Zij zou nieuwe buren best zien zitten. “Maar ze geraken er duidelijk niet vanaf. Het is nu maar een triestige bedoening. Vroeger toen het nog bewoond was, werd alles onderhouden door een tuinman en was het pico bello in orde. Nu is het allemaal wat verloederd. Ook hier in de dreef groeien de netels meters hoog.” Volgens Pascale zijn er ook al verschillende keren inbrekers in het leegstaande kasteel binnengedrongen, zelfs op klaarlichte dag.

Het gehele domein heeft een omvang van ongeveer 7 hectare met vijver en slotgracht. Het kasteel zelf beschikt over ongeveer 900m² bewoonbare oppervlakte (exclusief ruime kelder). De statige inkomhal geeft op het gelijkvloers uit in een eetkamer, grote leefruimte, keuken, bureauruimte en ook nog een aparte bibliotheek. Op de eerste verdieping zijn er vijf slaapkamers en twee badkamers.

Paardenpiste en boomgaard

Het bijgebouw, dat dateert uit de 17de eeuw, werd wel grotendeels gerenoveerd. Deze kasteelhoeve heeft een oppervlakte van 1.050m² en voorziet twee slaapkamers met de mogelijkheid tot een derde. Naast het bijgebouw zijn er ook nog paardenstallen te vinden. Verder is er ook nog een piste voor paarden en een boomgaard.

Het kasteel van Imde kent een rijke geschiedenis. Het was in het verleden eigendom van de heren van Leefdael. In de 17de eeuw kwam het in het bezit van de familie Verreyken, tot het door de prinsen van Thurn en Taxis verkocht werd. Het oorspronkelijke slot werd in 1828 afgebroken en in 1855 vervangen door het huidige kasteel.