Eeuwenoude Boskapel in Imde heeft voortaan hypermoderne ecologische warmtepomp Margo Koekoekx

25 september 2019

18u16 0 Meise De 366 jaar oude gerenoveerde Boskapel in Imde is maandag plechtig ingehuldigd. “We rekenden op zo’n 50 tot 75 geïnteresseerden maar het bleken er een 100-tal te zijn”, zegt Pol Aerts, voorzitter kerkfabriek Sint-Laurentius Wolvertem.

De Boskapel Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken in Imde wordt grondig gerenoveerd. Twee van de drie fasen zijn reeds doorlopen waardoor de kapel nu beschikt over een geothermisch grondgeboorde warmtepomp. Daarvoor werden boringen gedaan tot wel 115 meter diep. “Het is de bedoeling om het hele jaar door een constante omgevingstemperatuur te bereiken van 12°C, die mag worden opgevoerd tot 16°C bij vieringen en evenementen. Deze bovengrens is ingegeven door de zorg om de eikenhouten voorwerpen in de kapel. Indien er geen warmtevraag is, gaat de installatie in standby waardoor het energieverbruik minimaal is”, legt Paul uit. Na een succesvolle proefdraaiing van de installatie in de maanden juni en juli volgde op 22 augustus de voorlopige oplevering.

Geweldig toch, de kapel van Moeder Maria die verwarmd wordt met de energie uit de schoot van Moeder Aarde! Frank Vermoesen

In de laatste fase worden er restauratiewerken voorzien aan onder andere het 17de-eeuwse mobiele orgel met authentieke blaasbalg, de raderkast van het geveluurwerk en de buitenklok van 500 kilogram in het geveltorentje. “De monumentenwacht komt in oktober langs om die zaken nader te bekijken”, aldus Aerts.