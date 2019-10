Eerste wijndegustatie voor Rotary club Meise-Bouchout Margo Koekoekx

02 oktober 2019

18u25 0

De Rotary club Meise-Bouchout organiseert haar eerste wijndegustatie op vrijdag 4 oktober in het Cultuurhuis (Oud Gemeentehuis) te Meise. En dat is misschien het begin van een jaarlijkse traditie.

Vanaf 16u kan je er terecht voor het proeven van een divers aanbod aan wijnen en ook champagne behoord tot de keuzemogelijkheden. Is dat wat veel op een nuchtere maag? Dan kan je ook een kaasschotel consumeren en daar hoef je niet voor te reserveren. Wijn of Champagne aankopen is dan ook volledig vrijblijvend, het is eerder een soort opendeurdag van de club waarbij ze het aangename aan het nuttige koppelen. Eens benieuwd naar de Rotary Club? Kom dan langs tot 20u30 op de Brusselsesteenweg 44, kennissen en vrienden meebrengen mag uiteraard.