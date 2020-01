Eerste weggeefkast in Wolvertem is een feit MKV

24 januari 2020

19u32 0

Onder het motto: ‘neem wat je nodig hebt, geef wat je over hebt’, startte lokaal dienstencentrum De Spil met een weggeefkast. Zowat alles wat erin past en wat nog bruikbaar is, is welkom. Momenteel liggen er boeken, dvd’s, cd’s, schoenen, wat kleren en zelfs servies in de kast. Je kan spullen doneren tijdens de openingsuren van De Spil van maandag tot zondag van 11 tot 17 uur.

“Aan een gemeentelijke basisschool in Jette waar ik lesgeef, staat een ruilkast”, vertelt Caroline Aerts, lid van het bijzonder comité van de sociale dienst. “Zo kunnen we kinderen die er in een moeilijke thuissituatie leven anoniem aan spelletjes, kledij en schoolspullen helpen. Het initiatief heeft er veel succes. Naast praktische hulp, zorgt het systeem er ook voor dat ouders, jongeren en passanten met elkaar in gesprek raken.”

Heb jij thuis spullen in goede staat staan, maar je niet meer gebruikt? Zet ze in de weggeefkast op de OCMW-campus Godshuisstraat 33 in Wolvertem.