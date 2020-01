Eerste nieuwjaarsreceptie in deelgemeente Wolvertem voor herhaling vatbaar MKV

11 januari 2020

20u02 0 Meise De eerste nieuwjaarsreceptie in Wolvertem zit erop. De inwoners konden er genieten van een hapje en een drankje, nieuwjaarswensen van het gemeentebestuur en een lichtshow. Daarna ging de jaarlijkse Winterhappening van Unizo Wolvertem van start.

De inwoners van Wolvertem waren blij dat de nieuwjaarsreceptie eens in hun deelgemeente doorging en lieten weten dat dat zeker voor herhaling vatbaar is. Dat is ook de bedoeling. Het huidige bestuur zou de nieuwjaarsreceptie alternerend laten doorgaan in Meise en Wolvertem. Volgend jaar is Meise dus aan de beurt, in 2022 staat ze weer in Wolvertem op de planning.