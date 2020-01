Eerste educatief versierde muur in Akademie van Meise is klaar MKV

08 januari 2020

17u47 0 Meise In het muzieklokaal fleurde Sem Laerenbergh de akoestische wand op met illustraties van instrumenten. Sinds dinsdag is hun eerste muur af en het resultaat mag er zijn. “Iedereen reageerde tot nu toe heel positief. En dat is nog maar het begin van de aankleding van onze lokalen”, zegt Eva Vermeiren (38), directeur bij De Akademie voor Muzische Kunsten in Meise.

Eva vertelt dat het nog maar de eerste muur is die ze aanpakten en dat er nog verschillende zullen volgen. Op de eerste wand staan alle instrumenten die aangeleerd worden op de academie. “De volgende illustraties komen in de dansruimte. Daar is het voorzien dat de verschillende basisposities van klassiek ballet aan de wand komen.” De illustraties fleuren de wanden meteen op en zijn daarnaast ook een educatieve meerwaarde.

“We zitten nu drie jaar in het volledig gerenoveerde gebouw en het is tijd dat we voor de afwerkende touch gaan.” Vorig jaar begon het team te brainstormen over de aanpak en nu één jaar later zijn de tekeningen die ze op plexiplaten lieten drukken, tastbaar. “Ze zijn krasvrij, makkelijk in onderhoud, we zijn heel blij met het resultaat.”

Crowdfunding voor buste

Net voor de Kerstvakantie kwam er ook een buste van oprichter en eerste directeur van de Akademie Janpieter Biesemans in de hal. Krist Depuydt maakte die i.s.m. de zonen en dochters van Biesemans. “Alles wat renovaties betreft financierde de gemeente, gezien we een overheidsinstelling zijn. Maar de buste werd gerealiseerd dankzij crowdfunding. We zijn iedereen die steunde dankbaar”, vertelt Eva Vermeiren.