Drie basisscholen nemen deel aan Rode Neuzen Dag: “Caravan van ouder omtoveren tot stille leesplek” DBS

20 juni 2019

16u34 8 Meise Met de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode, de gemeentelijke Fusieschool en GO! basisschool De Zonnebloem nemen volgend jaar drie scholen uit Meise deel aan de Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren is de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren.

Het hoogtepunt van de Rode Neuzen Dag vindt dan wel pas op vrijdag 29 november plaats, nu al maken scholen zich op voor hun deelname. Zo ook in de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode. “Welbevinden staat dan ook hoog op ons prioriteitenlijstje”, legt directrice Ilse Pauwels uit. “In elke school zijn er heel wat kinderen met problematieken: ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, hoog sensitief, problematische thuissituaties,... Kinderen worden blootgesteld aan heel wat prikkels. Er wordt verwacht van deze kinderen dat ze hier mee op een ‘normale’ manier mee omgaan en dat ze hieraan wennen.”

Op de leerlingenraad hebben kinderen zelf aangegeven dat ze nood hebben aan een plaats als uitlaatklep. “Plaatsen om tot rust komen, maar ook plaatsen om zich af te reageren. Daarom willen wij in onze school een ruimte creëren waar in kleinere groepen gespeeld kan worden. Een ‘stille speelplaats’ dus, waar kinderen terechtkunnen als de prikkels te veel worden, of wanneer ze nood hebben aan rust.”

Dit jaar is de school ook al gestart met een leeshoek vanaf het derde leerjaar. “We willen dit ook inrichten voor het eerste en tweede leerjaar. Hiervoor kregen we van een ouder een caravan. Die gaan we volgend schooljaar omtoveren tot stille leesplek. Daarnaast komt er een ‘booshoekje’, een afgezonderd hoekje waar we materialen ter beschikking willen stellen om te kunnen afreageren. De kinderen van de leerlingenraad zorgden voor de inspiratie hiervoor en brachten zelf de ideeën aan: bak met zand om met de vingers figuren te maken, stuiterballen, een plaatsje om te liggen, kranten om te scheuren, een voelmuur, een boksbal, pen en papier om gedachten van zich af te schrijven en nadien te vernietigen,... Dit zijn de drie projecten waarvan wij hopen ze volgend schooljaar te kunnen realiseren.”