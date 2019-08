Dodelijk ongeval A12 na aquaplaning: “Waterafvoer kreeg pas nog onderhoud” kg

19 augustus 2019

15u24

Bron: Belga 0 Meise Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant wacht nog op informatie van het parket en de politie over de rol van de infrastructuur van de A12 in het dodelijk ongeval van gisteren, om de nodige conclusies te trekken. Dat zegt woordvoerder Anton De Coster. Bij het ongeval op de grens van Londerzeel en Meise verloor een 23-jarige bestuurder het leven.

Marie-Jeanne Thaelemans (Groen), schepen van Mobiliteit in Meise, eiste gisteren maatregelen van het Agentschap om aquaplaning op deze locatie te voorkomen. Thaelemans wees hierbij op het feit dat er op de locatie al verschillende dodelijke ongevallen gebeurden. "De bestuurders komen er uit een bocht en laten zich verrassen als er aquaplaning is".



Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige lag inderdaad wateroverlast aan de basis van het ongeval.

Onderhoud

"We hebben op die locatie minder dan een jaar geleden in het kader van werken aan de A12 reeds een grondig onderhoud uitgevoerd aan de afvoerpijpen voor het water en de capaciteit ervan vergroot", aldus De Coster. "Sindsdien hebben we geen meldingen meer gehad van problemen door water op het wegdek. Zoals steeds het geval is, gaan we na een dergelijk ongeval de locatie grondig inspecteren. We wachten in dit verband echter ook nog op meer informatie van de bevoegde instanties over de rol van de weginfrastructuur in het ongeval.”