Dieven aan de haal met loungeset van 10.000 euro: “Wat is er tegenwoordig wel nog veilig?” Dimitri Berlanger

19 augustus 2019

13u14 30 Meise Het weer herstelt zich momenteel nog van een serieus dipje maar enkele dieven hebben toch nog hoop op een stevig nazomertje. Bij Johan De Mars op de Merchtemsesteenweg in Wolvertem hebben ze namelijk een complete loungeset gestolen. De twee- en driezit hebben een waarde van liefst 10.000 euro. “Wat is er tegenwoordig wel nog veilig voor dieven?”, vraagt Johan zich af.

De opvallende diefstal vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag op het terras achter de woning. “Het gaat om een twee- en een driezit die je in L-vorm kan zetten. De groene sierkussens hebben ze achtergelaten en ook twee van de drie bijzettafeltjes. Die kon waarschijnlijk niet meer in hun bestelwagen. Ik ben tot 2 uur ‘s nachts opgebleven dus moet het tussen dan en 8 uur ‘s ochtends gebeurd zijn. De politie vermoedt dat ze op voorhand poolshoogte hebben genomen. Ze moeten minstens met twee geweest zijn anders kan je dit niet zomaar verplaatsen.”

De set kostte 10.000 euro. De zetel heeft onder meer een speciaal gelakt aluminiumframe en de zitkussens zijn waterdoorlatend. Een serieuze aderlating dus. “Ze wisten duidelijk waar ze moesten zijn. Ik vrees ook dat de verzekering niet gaat tussenkomen. Het was een diefstal, geen inbraak.”

Johan vraagt dat wie iets gezien heeft zich meldt maar veel hoop dat zijn loungeset nog opduikt heeft hij niet. “Ik vermoed dat de zetels snel op de tweedehandsmarkt zullen verkocht worden. Er is blijkbaar een dievenbende in gespecialiseerd want iemand uit Vilvoorde meldde me dat hij tot twee keer toe een dergelijke diefstal heeft meegemaakt. De tweede keer hebben ze zelfs een staalkabel die als slot was bevestigd rond de loungeset doorgeknipt. Het is duidelijk dat niks meer veilig is tegenwoordig voor dieven. (sarcastisch:) Ach ja, ze hebben niets kapot gemaakt en niemand pijn gedaan. Dat is ook al iets zeker…”