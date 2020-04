De Watergroep schenkt watertappunten aan gemeente Meise Margo Koekoekx

02 april 2020

De Watergroep geeft gratis watertappunten aan de gemeente Meise. Wie ze zelf eens wil uittesten, zal wel nog even moeten wachten door de coronamaatregelen. Momenteel geldt nog steeds de ‘Blijf in uw kot’-maatregel. Daarna kan je ze vinden in de sportschuur, het gemeentehuis en de bibliotheek.