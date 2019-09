De Donjon in Oppem wordt dan toch eindelijk gerestaureerd

Margo Koekoekx

30 september 2019

17u52 0 Meise De Donjon van Oppem wordt dan toch eindelijk gerestaureerd. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar er is juridisch sluitende oplossing gevonden.

In 2003 werd de Donjon en bijbehorende boerderij ‘Het hof ten Steen’ erkent als monument. De restauratie sliep reeds lang aan en in 2011 kreeg het erf een nieuwe eigenaar. Opnieuw werd het moeilijk om de restauratie op gang te trekken en daar zal het kostenplaatje wel voor wat hebben tussen gezeten. Zo ver zelfs dat een eventuele verkoop werd overwogen. Bij aanvang van de nieuwe legislatuur nam de gemeente Meise contact op met zowel de Afdeling Handhaving van het departement Omgeving als de eigenaar van de site. “We wilden dringend vooruitgang zien in dit dossier vermits de toestand van de Donjon er enkel op achteruitging”, meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Sp.a), die blij is dat er schot in de zaak komt.

Stappenplan

De overeenkomst voorziet een strikt stappenplan in de restauratie van de Donjon en het woonhuis ‘Het Hof ten Steen’, tegen dat uiterlijk januari 2023 moeten de werken afgerond zijn. De restauratiewerken met betrekking tot de Donjon zijn sinds 15 september 2019 gestart, voor het woonhuis zullen de werken starten op 1 januari 2021.

De werken met betrekking tot de omgevingsaanleg moeten beginnen op 1 januari 2024 en tegen uiterlijk 31 januari 2025 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.