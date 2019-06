Data op ophaalkalender Incovo verkeerd DBS

07 juni 2019

16u32 0 Meise Intercommunale Incovo laat weten dat de de data van juli en augustus in de ophaalkalender van Meise door elkaar gehaald zijn door een drukfout.

“Hou daarom de volgende afvalkrant in de gaten”, zegt Anne-Lise De Ruyscher van Incovo. “Die wordt in Meise namelijk geleverd in een bio-afbreekbare folie met daarin een sticker die je netjes over de foute pagina kan kleven. Op die sticker staan de enige echte juiste ophaalmomenten. De afvalkrant wordt tussen 11 en 14 juni bedeeld in Meise.