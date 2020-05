Dan toch feest voor 100-jarige! Bertha gevierd in Moutershof Wouter Hertogs

09 mei 2020

23u33 0 Meise Ondanks alle coronamiserie is er zaterdag toch feest gevierd in rusthuis Moutershof. Bewoonster Bertha Van Den Brande vierde immers haar 100E verjaardag. Zonder familie en vrienden maar mét veel liefde van heel het Moutershof.

Honderd jaar worden en het niet kunnen vieren. Het leek het trieste lot te zijn van Bertha Van Den Brande. Ze werd geboren in Nerom en verblijft sinds 20 november 2017 in het Moutershof. Omwille van de lockdown was het niet mogelijk dit te vieren met familieleden. Ze had de hoop op een feest al opgegeven maar daar dachten de personeelsleden en directie van Moutershof anders over. Er werd een groot feest georganiseerd samen met de burgemeester en de medebewoners. Hierbij werden alle beschermingsmaatregelen getroffen inclusief social distancing. Bertha genoot van een feestelijke maaltijd om nadien met haar medebewoners te genieten van taart en een glaasje cava. Het grote feest met familie en vrienden komt er ongetwijfeld later nog van!