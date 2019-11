Dag van de wetenschap in Plantentuin Meise MKV

22 november 2019

12u08 0 Meise Dag van de wetenschap staat voor de deur! Zondag 24 november gaan in heel Vlaanderen workshop’s door in het kader van de wetenschap. Boeiend, leerrijk, verrassend en in de meeste gevallen afgestemd op kindermaat. Zo ook in de plantentuin in Meise waar je terecht kan voor een leerrijke uitstap.

Van 13u tot 17u staan er twee grote thema’s in het licht van de wetenschap. Zo kan je een bezoek brengen aan het interactief HOUTlab. Een museum waar echt àlles in het teken van hout staat en waar je zelf aan de slag kunt. Gewoon naar mappen met bladeren en houtsneden kijken is dus niet aan de orde.

Het tweede thema is het digitaal herbarium. Sinds 2015 werken ze aan een digitaal herbarium dat de wereld rondgaat en jij kan een kijkje achter de schermen nemen.

Toegang tot het park is betalend, de activiteiten zijn gratis. Meer informatie op de website www.plantentuinmeise.be.