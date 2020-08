Comité ‘Voor een Leefbaar Meise’ wil met eigen onderzoek meer groen in de stad brengen: “Temperatuurverschil tussen centrum en tuin net buiten stad bedraagt liefst 7°C!” Margo Koekoekx

12 augustus 2020

13u59 1 Meise Het comité ‘Voor een Leefbaar Meise’, verzamelde de temperatuurmetingen van inwoners en stelt vast dat er ook in een gemeente een temperatuurverschil is tussen het centrum en groene omgevingen erbuiten. Nu ligt al hun hoop bij de gemeente om er wat mee te doen. “We hebben de cijfers overhandigd. Nu hopen we dat er ook meer groen in het centrum komt”, aldus Jes Van Gaever van het comité.

Maandag riep het comité ‘Voor een Leefbaar Meise’ haar dorpsgenoten op om de temperatuur te meten om 23 uur ‘s avonds. Het resultaat beaamt de verwachtingen: het grootste verschil was er tussen het centrum van Meise (30°C) en een tuin buiten het centrum (23°C). “7 graden verschil dus. Dat is toch wel veel?”, klinkt het bij Jes Van Gaever (44). “Al zijn het geen wetenschappelijke metingen, het geeft toch een goede indicatie. We gebruikten zoveel mogelijk dezelfde thermometers.”

Al zijn het geen wetenschappelijke metingen, het geeft toch een goede indicatie Jes Van Gaever

Nog steeds komen er resultaten binnen. Zo’n twintig mensen deden mee aan de meting. “Je hoort steeds meer over de ‘hitte-eilanden’ in steden. Vandaar dat we de proef eens op de som namen. Iemand mat zelfs de temperatuur op drie plekken op hetzelfde adres. Aan de straat (27°C), op het terras (24°C) en in de tuin (23°C)”, vertelt Van Gaever. Ze bundelde de resultaten op een kaart en bezorgde het aan schepen voor Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “Hopelijk doen ze er iets mee en zien we in de toekomst wat meer bomen, groene plekjes en krijgen we misschien toestemming voor geveltuintjes”, hopen ze bij het comité Leefbaar Meise.

Plannen nog vaag

Die cijfers kon hij nog niet bij de hand nemen. Er zijn al vage plannen om Meise wat groener te maken en een waterbeleid te introduceren. “Gezien alles nog in de opstartfase zit kan ik er weinig concreets over kwijt. Wel dat we er mee bezig zijn en dat je tegen het einde van deze legislatuur wel meer groen zal zien. Al neemt dat allemaal veel tijd in beslag”, laat De Valck weten. Wat de inwoners zoal mogen verwachten op termijn kan hij wat schetsen. “Waar de gebouwen van het OCMW en de rijkswacht in de Stationstraat afgebroken zijn komt een parkje. We hebben ook de intentie om oog te hebben voor vergroening wanneer we een plek herinrichten. Denk daarbij aan centrum Meise en Wolvertem. Bij de omgevingswerken rond het administratief centrum zal ook meer groen tevoorschijn komen.”

Geveltuintjes

Verder zijn geveltuintjes niet echt verboden volgens schepen De Valck. “Het is nodig om toestemming te vragen bij onze diensten. Tot nu toe is er bij mijn weten nog niemand die ernaar vroeg.” De Valck zegt dat er momenteel nog geen reglement van kracht is omtrent de geveltuintjes, maar dat het er wel zal komen. Zo weten mensen duidelijker of ze in aanmerking komen met hun aanvraag. De breedte van het voetpad is slechts één voorbeeld om in acht te nemen.

Momenteel zet het bestuur nog niet pro-actief aan tot vergroening bij inwoners zelf. Wel zijn er regels zoals het maximum 50% verharden van opritten bij nieuwe gebouwen. Tot slot werkt de coalitie aan een waterbeleid.