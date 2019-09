Cohousingproject De Okelaar viert opening DBS

05 september 2019

13u13 0 Meise Het gemeenschapscentrum en cohousingproject De Okelaar in Wolvertem opent, na zeven jaar van plannen en verbouwen, haar deuren.

Cohousing is een woonvorm van de toekomst. Daarom ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant al jaren projecten voor woningdelen.

Eén van deze projecten is dus De Okelaar in de Oppemstraat in Wolvertem. Een oud klooster en oude schoolgebouwen werden omgevormd tot een woongemeenschap met 23 wooneenheden. Zaterdag 7 september vindt de officiële opening plaats om 10.30 uur gevolgd door een openingsfeest met allerhande activiteiten tot 18 uur. Meer info: okelaar.be