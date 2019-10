Chrysanten in het Kasteel van Bouchout in plaats van op het kerkhof Margo Koekoekx

01 oktober 2019

20u11 0 Meise Twee weken lang vormen meer dan duizend chrysanten het Kasteel van Bouchout in de plantentuin van Meise om tot een kleurrijk tableau vivant. Het startschot werd gegeven op 28 september en je kan de expo nog bewonderen tot en met 13 oktober.

Deze expo kwam tot stand door een samenwerking met Proefcentrum voor Sierteelt, Euroveiling, een aantal jonge dynamische chrysantentelers en vier tuinbouwscholen, nl.: Coovi uit Anderlecht, Horteco uit Vilvoorde, Scheppersinstituut uit Wetteren en de Tuinbouwschool van Merchtem. De Belgische vermeerderingsbedrijven voor het telen van bolchrysanten nemen een prominente plaats in op de markt. Het is dus de ideale gelegenheid om dit moois in een tentoonstelling te gieten waar iedereen van kan genieten.