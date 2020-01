Christian (62) uit Wolvertem waagt zijn kans in Homo Universalis Margo Koekoekx

28 januari 2020

20u10 0 Meise De 62 jarige Christian De Groeve uit Wolvertem is één van de 100 kandidaten in de zoektocht naar de Homo Universalis 2020. “Als ik bij de laatste 50 eindig ben ik gelukkig. In de finale staan zou het ultieme doel zijn.”

Sinds vorig jaar kriebelde het bij Christian om ook eens mee te doen aan de zoektocht naar de derde Homo Universalis, een rubriek in het programma Iedereen Beroemd op één. Zo gezegd, zo gedaan. Kleindochter Britt schreef hem in en stuurde het nodige filmpje mee. Wat later kwam uit de bus dat hij één van de honderd kandidaten is om mee te dingen naar de titel.

Ondertussen zijn de opnames al volop aan het lopen maar of Christian daar nog bij is, kunnen we uiteraard niet verklappen. “Ik ga tevreden naar huis als ik bij de laatste 50 mag horen. Het ultieme doel is niet om te winnen maar ik zou wel graag in de finale staan”, vertrouwt hij ons toe. Zijn troeven zijn precisie en mikken. Sportieve uitdagingen gaat hij in de wedstrijd liever uit de weg. Al kan je van Christian gerust zeggen dat het een sportief man is. “Ik speelde 30 jaar tennis op niveau en mijn vrouw en ik zijn geregeld op onze fietsen terug te vinden. Maar in dit spel waar ook veel jongere mensen aan meedoen is het vanzelfsprekend dat zij explosiever zijn dan ik natuurlijk.”

De eerste proef doorstond hij alvast. “Daar hebben we toen al goed gelachen!”, vertelt hij. “Boven in de zaal hing een net met allemaal grote fitnessballen. Iedereen kreeg een papieren zak over het hoofd en eens de ballen vielen moesten we er één zoeken en erop gaan zitten. Als dat lukte mocht je de zak van je hoofd halen en anderen mondeling proberen te helpen. Het was wel een grappig gezicht!”

Spanning

Zijn gouden tip luidt als volgt: “Je moet niet altijd willen winnen bij de proeven, je moet er gewoon voor zorgen dat je niet laatst bent. Alleen dan val je af natuurlijk.” En zo nuchter als hij klinkt, zo is hij ook in het spel. “Echt zenuwachtig ben ik niet. Al voel ik zeker wel spanning als ik aan een proef moet beginnen. Ik doe mee voor de lol en je moet natuurlijk ook wat geluk hebben in het spel. Zo zijn er bijvoorbeeld opnames op een schaatsbaan achter de rug. Of ik daar in te zien ben of niet zal blijken tijdens de uitzending, maar het is bijvoorbeeld wel 40 jaar geleden dat ik nog op schaatsen stond.”

Christian is dan wel een gepensioneerde kok, stilzitten doet hij allesbehalve. Samen met zijn vrouw heeft hij twee kinderen en intussen vier kleinkinderen. “We staan dus geregeld naast het voetbalplein of supporteren bij dans- en paardrijlessen. Taxi spelen kunnen we intussen ook wel als hobby meerekenen. En in de zomer haal ik de moto of de oldtimer van stal bij mooi weer. Daar kan ik echt van genieten!”

Wie Christians Homo Universalis-avontuur wil volgen stemt elke weekdag af op één om 19.40 uur. Telkens aan het einde van het programma Iedereen Beroemd sluiten ze af met een opdracht om zo de Homo Universalis, de mens die van alle markten thuis is, te vinden.