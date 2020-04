CD&V en IZYZ schenken drie tablets aan woonzorgcentra Margo Koekoekx

20 april 2020

12u11 0 Meise De drie zorgcentra Oase, Moutershof en Residentie Van Hoorick zetten alles op alles om hun residenten zo goed mogelijk te verzorgen. Tegenwoordig hoort ook virtueel contact houden met familie daarbij gezien de coronamaatregelen.

Sonja Becq (CD&V) nam contact op met de drie woonzorgcentra in Meise om na te gaan of ze voldoende middelen hebben om families virtueel met elkaar in contact te houden. “Videochatten is nu zowat het enige middel om nog sociaal contact te hebben met je familieleden die in een (woon)zorgcentrum verblijven. Bij navraag bleek dat slechts één centrum dit kon doen en dat dat met een smartphone was.” Doordat videochatten op een klein schermpje voor ouderen en slechtzienden niet makkelijk is, besloot CD&V om samen met lokale handelaar IZYZ drie tablets cadeau te doen. IZYZ maakte de tablets gebruiksklaar en vanaf maandagmiddag worden ze naar de betreffende centra gebracht.