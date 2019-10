Carmina Kamerkoor neemt initiatief om kinderen aan het zingen te krijgen op de speelpleinen Margo Koekoekx

29 oktober 2019

18u28 1 Meise Deze week is het herfstvakantie, en dus zijn er overal speelpleinwerkingen. Het ideale moment om kinderen kennis te laten maken met muziek. Dinsdag stond het speelplein in Wolvertem helemaal in het teken van klank en zang.

Het Carmina Kamerkoor uit Meise begon met een nieuw initiatief. “Muziek en zang is belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen en op deze manier proberen we daaraan tegemoet te komen”, vertelt Susie Vertongen, voorzitster bij het koor.

Via Koor&Stem kwamen ze in contact met twee dames die op maat van de kinderen de initiaties op het speelplein brachten. Annemie Cobbaert (37) ging als ‘Mie Mol’ in de voormiddag met de jongsten aan de slag. “Ik verbaas me elke keer over hoe snel sommigen zaken oppikken en meteen vlot meezingen. De meeste zangen baseer ik op de oermelodie van de koekoek en je merkt dat kinderen daar heel snel mee weg zijn.” Ze gingen per groep gedurende 50 minuten aan de slag met schud-eitjes en een gekleurde band om samen te zingen en musiceren.

“Het is zo schattig om die verwondering te zien bij de kindjes. Ze zijn oprecht, spontaan en gefascineerd door wat ze horen en doen”, klinkt het bij beide dames. En de kinderen? Die genoten met volle teugen.