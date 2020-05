Buurtcomité en handelaars juichen woonerf in centrum Meise toe Circulatieplan in de maak Margo Koekoekx

23 mei 2020

15u35 0 Meise Buurtcommité en plaatselijke handelaars zijn blij met komst van woonerfzone. Die werd ingericht in het centrum van Meise om de social distancing te kunnen garanderen. “Het is veel veiliger als voetgangers en fietsers voorrang hebben en auto’s trager rijden. Door de smalle voetpaden moet je vaak op de straat wandelen”, zegt Jes Van Gaever van het buurtcomité.



Zij, enkele leden van het buurtcomité en een paar handelaars spraken zaterdagochtend mensen aan op de ‘eerste’ wekelijkse markt. “Wat uitleg bij de term ‘woonerf’ blijkt wel nodig. Maar we merken meteen dat mensen veel trager rijden. Heel aangenaam. Bijna iedereen reageerde positief! Inclusief de handelaars.” Zij zijn allen voorstander van het definitief maken van de woonerfzone die eigenlijk tijdelijk werd ingericht met het oog op de coronacrisis. “We zouden deze zone zelfs nog verder willen uitbreiden. De Brusselsesteenweg van aan basisschool de Leertuin tot aan de Sinte- Maartenschool omvormen tot woonerf lijkt ons zeker een goed idee met het oog op veiligheid”, aldus Van Gaever.

Circulatieplan op komst

Schepen voor mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans was aangenaam verrast. “Het is fijn te zien dat de buurt hier zelf ook de schouders onder zet en bekommerd is om het centrum.” Of de tijdelijke omvorming tot woonerf vereeuwigd wordt zal Thaelemans voorleggen op het college. “We zijn wel bezig met de ontwikkeling van een circulatieplan voor het centrum. Een studiebureau vorderde wel al ver en in september zal er gecommuniceerd worden naar de inwoners toe.”