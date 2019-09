Busje komt nooit: pendelaars in rand rond Brussel blijven in de kou staan Margo Koekoekx

20 september 2019

09u30 0 Meise Het regent klachten over bussen die niet komen opdraven, te laat zijn, vol zitten en doorrijden. De maat is vol, klinkt het bij klanten van De Lijn. “Wanneer gaan ze daar eindelijk wat aan doen?”

Adriaan De Bisschop uit Leuven is het beu. “Ik deed laatst vijf keer het traject tussen Vilvoorde en Humbeek. Slechts twee van de vijf ritten kon ik de bus nemen”, klinkt het. Eerst schreef hij De Lijn aan via Facebook, daar werd hij vriendelijk verzocht om het klachtenformulier in te vullen via de website. Zo gezegd zo gedaan. “Er werd vriendelijk gereageerd, maar er komt maar geen oplossing”, zegt Adriaan. Vervolgens was er een contact met Testaankoop. Wederom zoals bij de meeste ‘De Lijn-klachten’, veel begrip maar verder niets. Een schadevergoeding kan enkel geëist worden als je kan aantonen dat je schade leed door de vertraging, legde Testaankoop uit. “Ondertussen maak ik me ook niet meer kwaad op de buschauffeur die wel rijdt de volgende rit. Dat haalt niets uit. Tenslotte die persoon er niet aandoen dat de bus van een uur ervoor niet reed. Die mensen krijgen de hele tijd klachten over zich heen”. Volgende week gaat hij naar het parket in Leuven. “Ik vraag nu per rit telkens een schadevergoeding.”

Soms wordt aangegeven dat de bus over twee minuten aankomt. Vervolgens verdwijnt hij van het scherm Suzana K. uit Meise

Herkenbare verhalen

Ook Suzana Koelet (42) uit Meise vertelt een vergelijkbaar verhaal. “Mijn zoon en ik nemen ‘s ochtends de bus samen. Hij naar school, ik richting Brussel voor mijn werk. Soms wordt er aangegeven dat de bus over twee minuten aankomt. Vervolgens verdwijnt hij van het scherm en komt hij niet langs. Soms rijden twee opeenvolgende bussen gewoon niet. De derde zit dan propvol met al de mensen die stonden te wachten aan de voorgaande haltes. Hierdoor slaat hij de haltes gewoon over omdat er toch niemand meer bij kan”, vertelt ze.

Begrip voor buschauffeurs

Suzana uit haar begrip en begrijpt de problematiek. Geen chauffeurs, geen bussen uiteraard. “Ik snap dat ze met een personeelstekort zitten, dat hoor je ook in hun wervingscampagnes.” Ze heeft alle begrip voor de chauffeurs die wel rijden en steeds enthousiast zijn. Suzana draagt milieu en openbaar vervoer hoog in het vaandel. Ze wil meteen weer de bussen van De Lijn gebruiken wanneer het lukt om een goede dienstverlening te voorzien. “Nu is het gewoon niet praktisch. Ik snap niet waarom openbaar vervoer in het buitenland wel lukt en hier niet. Ik blijf hopen op een goede dienstverlening, maar zoek voorlopig ook andere oplossingen. Misschien een elektrische step of toch met de auto tot aan het metrostation om vandaar verder te sporen. Mijn zoon gaat volgend jaar alvast met de fiets naar school.”

De Lijn zoekt personeel

De Lijn is zich meer dan bewust van het probleem. “We zitten er zelf enorm mee verveeld. Er zijn ook duidelijke probleemzones waar we met een groot personeelstekort zitten. Veel daarvan liggen op de as Antwerpen-Brussel. Daar is het altijd druk, zeker met de aanwezigheid van Brussels Airport”, licht Inge Debruyne (42) woordvoerster van De Lijn. Ze proberen het probleem aan te pakken en hopen dat het over een paar maanden al voelbaar beter gaat. “We hebben wervingscampagnes ingericht, ook vijftigplussers zijn welkom, de aanwervingsprocedure is ingekort... Allemaal om mensen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.” Mensen die nu opleiding krijgen staan binnenkort in het werkveld. Ze hopen op een positieve evolutie die binnenkort zichtbaar moet zijn. “Het grote probleem is dat we met een knelpuntberoep zitten. Komt daar nog bij dat alle maatschappijen rond het Brusselse in dezelfde vijver moet vissen naar personeel.”