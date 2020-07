Burgemeester Meise lijst extra maatregelen op Margo Koekoekx

28 juli 2020

14u13 0 Meise Als gevolg van de hoge besmettingscijfers kwamen er twee crisisvergaderingen. Op basis daarvan stelt de gemeente Meise enkele extra maatregelen op. Op het lijstje: een uitbreiding van de mondmaskerplicht. Van evenementen is geen spoor meer.

In het weekend was het procentueel gezien de gemeente met de meeste besmettingen in Vlaams-Brabant. Vandaag staan ze met nog steeds hetzelfde percentage op de vierde plek. Om dat aantal terug te dingen stelde de gemeente een aantal extra maatregelen op. “We moeten korter op de bal kunnen spelen. Elke dag is cruciaal”, stelt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA).

Hieronder sommen we de maatregelen even op.

Evenementen

Alle evenementen worden tot eind september opgeschort. “Om er enkele te noemen: de tien dagen durende zomerbar als alternatief voor de Honolulubar en Hawaï Open Air, het Krotrock pop-up Kafé, de kermis in september, de optredens van Jo Vally in Meise. We moeten het allemaal kunnen handhaven. Veel mensen die bij elkaar komen, dat is niet verantwoord, nu.”

Mondmaskers

“Het is vanaf morgen, maar liefst al vandaag, verplicht om op het hele grondgebied van Meise een mondmasker op zak te hebben. In de twee dorpskernen moet je dat verplicht dragen. In Wolvertem is dat in de Hoogstraat, Stationstraat en op het Gemeenteplein. In Meise is dat de zone rondom de markt”, licht Van den Brande toe. Die zones worden aangeduid met bordjes. Die worden momenteel gemaakt. “Die bordjes zullen we zo snel mogelijk ophangen maar we willen de mensen aanmoedigen om dat nu ook al te doen.”

Afspraak voor WZC verplicht

Wil je een bezoek brengen aan woonzorgcentrum Van Horick? Dan moet je daarvoor een afspraak maken en kan je opnieuw via de tent even contact op afstand hebben met de bewoner. “Momenteel zijn er acht bedden vrij. Die gaan gegroepeerd worden op een deel van een afdeling zodat we aan cohortezorg kunnen doen bij eventuele besmettingen”, aldus de burgemeester.

Sporthallen

In alle openbare gebouwen is het verplicht om een mondmasker te dragen. Dat geldt nu ook voor de sporthallen. “Totdat de sporter begint met de training, dan mag het af.”

De communicatie naar burgemeesters toe verloopt volgens Gerda Van den Brande nog steeds niet naar wens. “Wij doen een beroep op Sciensano en vragen ook aan huisartsenkring Harno om ons zo goed mogelijk op de hoogte te houden. De cijfers komen eigenlijk te laat bij ons. Het is van het grootste belang om kort op de bal te kunnen spelen!”