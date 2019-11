Briljant voor Rosette Verbeke en Roger Bogaerts MKV

18 november 2019

Rosette Verbeke (88) en Roger Bogaerts (90) vierden hun briljanten huwelijk. 65 jaar geleden stapten zij samen in het huwelijksbootje. “Hoe je dat doet? Ervoor zorgen dat je overeenkomt en veel water bij de wijn doen”, zegt Rosette.

“Ook al wonen we nog thuis, we zijn toch stilaan versleten”, vertelt ze. “Gaan wandelen kunnen we niet meer maar we drinken hier wel nog onze kop koffie samen”, klinkt het monter.