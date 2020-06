Brandend tuinhuis en haag zorgen voor rookpluim Margo Koekoekx

01 juni 2020

De brandweer van Londerzeel moest uitrukken richting Meise voor een brandend tuinhuis. De vlammen sloegen over op de haag en ook het nabij gelegen gebouw zou van de vlammen weten. De rookpluim is te zien in de buurt van de Plantentuin van Meise. De brandweer is ter plaatse.