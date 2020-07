Boumme Patate gaat ervoor: “We overleefden de crisis maar er moeten geen rampen meer gebeuren” Margo Koekoekx

22 juli 2020

17u35 0 Meise Het zal jouw zaak maar zijn: net open en door corona al moeten sluiten. Boumme Patate in de Patatestraat in Meise was drie maanden open wanneer ze diezelfde deuren weer even lang moesten sluiten. “We gaan het overleven maar een tweede golf moet er voor ons zeker niet komen, hoor!”, vertelt Thomas De Boeck. Ze laten het hoofd in elk geval niet hangen.

Het is geen geheim dat de horeca zwaar te lijden kreeg onder corona. Bij jonge zaak Boumme Patate was dat niet anders. Maar het belangrijkste: ze hebben het overleefd en doen nog steeds extra inspanningen om dat te doen. Op de Nationale feestdag kwam plaatselijke vedette John Dennis nog wat sfeer brengen. Ze lanceren een vaste steakdag op donderdagen en ook thema-avonden zullen de revue passeren. “We hebben hier zo wat onze eigen lokale bubbel. We zijn niet gelegen in een grote stad en willen op een veilige manier zorgen dat de stroom aan klanten niet uitblijft”, zegt Thomas.

Hij zag al enkele collega’s die de deuren moesten sluiten, dat is bij hen niet het geval. “De eigenaars van het pand deden een toegeving wat de huur betreft en we konden op hen rekenen voor mentale support. Dat deed veel ons”, klinkt het met dankbaarheid. Ze hopen net als iedereen dat een tweede golf uitblijft maar ook dat mensen niet uit schrik thuisblijven. “We hebben het gehaald maar er moeten geen rampen meer gebeuren.”