Boom neemt elektriciteitspaal mee in zijn val Margo Koekoekx

09 februari 2020

15u37 3 Meise In De Biest heeft een omgewaaide boom een deel van de straat zonder stroom gezet. “Rond 14 uur zondagnamiddag hoorden we een felle windstoot en meteen daarna viel alles uit. Toen we naar buiten keken wisten we hoe laat het was”, vertelt Jan Huygens (28).

De boom nam in zijn val een betonnen elektriciteitspaal en de bijhorende kabels mee. Daardoor werd de straat geblokkeerd en viel de stroom uit bij de omwonenden. “De paal en de boom vielen op een hek van het aanpalende bedrijf. De auto die daarachter stond is niet beschadigd”, aldus Huygens.

De brandweer is al even in de weer met het ruimen van de boom en later zal ook de energiemaatschappij nog moeten langsgaan om de huizen en appartementen opnieuw van stroom te voorzien. Wanneer alles klaar zal zijn is nog niet duidelijk. De straat blijft voorlopig ook afgezet.