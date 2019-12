BOASvzw daagt je uit ‘Zwem eens met een beperking’ Margo Koekoekx

06 december 2019

14u34 2 Meise BOAS daagt je uit om zelf eens te zwemmen met een beperking. In het kader van de warmste week organiseren ze zaterdag 7 december twee activiteiten voor het goede doel. De zwemmarathon en Zwem eens met een beperking. Inschrijven is niet nodig.

BOASvzw is een zwemclub waar mensen met een beperking, op welke manier dan ook, kunnen zwemmen in clubverband. Omdat het soms moeilijk is je in te beelden hoe het voor mensen met een beperking moet zijn om te zwemmen, helpen zij je zaterdag een handje. Je benen worden dubbelgeplooid en samengetapet om een amputatie na te bootsen, je krijgt een zwarte zwembril alsof je blind bent en ervaart zelf hoe moeilijk het is om in een rechte baan te zwemmen, of ze hangen gewichten aan lichaamsdelen om het ‘dood gewicht’ van een verlamming te illustreren.

Truukjes

Het is een ware uitdaging die je als valide misschien even niet uit de weg moet gaan. Je leert de truukjes kennen die ze gebruiken om deze mensen op tijd te laten keren zonder botsen en evengoed trainen in het zwemmen.

Zie je zwemmen met een beperking niet helemaal zitten? Dan kan je ook je beste beentje voorzetten tijdens de zwemmathon en je laten sponsoren voor elke gezwommen lengte.

BOASvzw is opgericht in 2004 door André Christiaens en Koen Van Landeghem en telt intussen zo’n 150 leden. Ze zwommen eerst in Laken en hebben nu clubs in Neder-over-Heembeek, Meise, Roeselare, Kortrijk, Gent, Wingene en Etterbeek.

Waar en wanneer

Zaterdag 7 december van 9 tot 12 uur kan je terecht in Zwembad De Wauwer - Nieuwelaan 98, 1860 Meise. Voor meer informatie neem je best een kijkje op hun Facebookevenementen ‘Zwem eens met een beperking’ en ‘Zwemmathon Meise’.