Boas vzw kijkt tevreden terug op duikinitiatie voor mensen met beperking

08 februari 2020

15u43 1 Meise Boas vzw kijkt tevreden terug op een geslaagde duikinitiatie. Vooral mensen met een beperking, maar ook enkelen zonder beperking, konden onder goede begeleiding proeven van het duiken in zwembad De Wauwer in Meise.

“24 deelnemers gingen het water in en kregen achteraf een certificaat van ons”, vertelt David De Vuyst, een van de organisatoren. Sommigen doken voor het eerst, voor anderen is het jaarlijkse traditie. “Het is geweldig om hen elk jaar verdere stappen te zien zetten! Rune is bijvoorbeeld 15 jaar en deed al een paar keer mee. Vorig jaar had ik zijn ouders nog aan de lijn omdat hij de slaap niet kon vatten van de zenuwen. Vanochtend kwam hij aan en zei hij: ‘Ik wil als eerste!’. Je ziet hen echt groeien.”

Het is een activiteit die in elke boas-afdeling een paar keer per jaar doorgaat. En daar komen telkens heel wat begeleiders aan te pas. “In het zwembad zijn drie duikinstructeurs aanwezig, drie begeleiders in het water, twee stagiaires van de VUB en daarnaast nog drie begeleiders op het droge om alles in goede banen te leiden”, zegt redster en mede-organisator Kaat Geubels, die telkens haar schouders mee onder de initiatieven zet.