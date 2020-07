Bijna 60 pop-upconcerten in Plantentuin Meise Margo Koekoekx

06 juli 2020

14u07 0 Meise Deze zomer zijn er maar liefst 59 concerten gepland in de Plantentuin in Meise. De aftrap was alvast een succes, en er staan nog tal van pop-upconcerten op het programma. Je hoeft niet te reserveren, iedereen die een toegangsticket heeft kan gewoon meegenieten.

Staycation is het nieuwe populair dus kunnen we daar maar beter wat moois van maken. Tal van initiatieven dragen daar aan bij. Ook de Plantentuin doet dat met de pop-upconcertenreeks. Een performance duurt maximaal 45minuten en is vanop enkele stoelen, rechtstaand of vanaf een plekje op het gras te volgen.

Afgelopen vrijdag beet Edenwood Duo de spits af. Zaterdag was pianiste Marie François aan de beurt en zondag gaf Ehren Verrelst het beste van zichzelf in een stuk hedendaagse dans. Klik hier voor meer informatie.