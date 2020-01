Bijen zijn al in de weer maar vinden amper nectar MKV

16 januari 2020

18u10 0 Meise Zachte winter haalt bijen uit hun winterrust en doet al verschillende knopjes verschijnen. “Dat komt de laatste decennia steeds vaker voor. Het is niet de eerste keer en ik vrees dat het zeker niet de laatste keer zal zijn”, zegt Koen Es, bioloog bij Plantentuin Meise.

Afgelopen decennia waren er al verschillende zachte winters en ook nu is het opvallend zacht. Op wat vorst in november na heeft het amper gevroren. Dat maakt dat de bijen ook dit jaar al vroegtijdig uit hun winterrust kwamen. “Aan de bijenkassen zie je bijen al uitvliegen, maar slechts enkelen keren met wat nectar terug. Door de temperaturen staan bijvoorbeeld hazelaars al in bloei maar dat zijn windbestuivers. Zij hebben eigenlijk geen geschikt stuifmeel of nectar om bijen te voeden. De bloemen die bijen nectar opleveren staan nu nog niet in bloei”, vertelt bioloog Koen Es.

Suikerwater

Een ramp is dat volgens Es niet maar het is wel een extra stressfactor voor de bijen. “De varroamijt, milieuvervuiling, weinig biodiversiteit wat bloemen betreft,... het zijn allemaal stressfactoren voor bijenvolken. En dat terwijl ze het al zo moeilijk hebben de laatste jaren.” Verhongeren gaan de dieren gelukkig ook niet legt Koen Es uit. “Alle bijenvolken leven in kassen van de mens, niet in het wild. Op het einde van het seizoen halen de imkers niet alle honing weg zodat ze een reserve hebben. Indien nodig voorzien imkers ook suikerwater voor hen.”

Ook voor de planten zou late vorst niet erg zijn. “Wanneer het vriest remt dat het bloeiproces even af, daarna gaat dat gewoon weer verder. Zeker de hazelaar en andere winterbloeiers hebben daar geen probleem mee. Moest in april of mei plots weer nachtvorst opkomen dan is dat wel een probleem voor appelbomen en dergelijke.”