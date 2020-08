Bezoekershoek Moutershof lijdt flinke stormschade (maar medewerkers bouwen hem meteen weer op) Margo Koekoekx

17 augustus 2020

17u36 0 Meise Het stormweer trof zondagavond ook revalidatiecentrum Het Moutershof in Meise. Vooral de bezoekershoek in de tuin moest er aan geloven.

De glazen schermen lagen aan diggelen, de parasollen lagen overal en de doeken scheurden. De regen en windvlagen zorgden in een mum van tijd voor een ravage in de tuin van het Moutershof. Sinds 25 juli konden mensen er opnieuw van achter een scherm een bezoekje brengen aan familie of vrienden. In amper 2 uur tijd bouwden de medewerkers de hoek weer op en alle de geplande bezoeken gingen door.

Wie in de tuin op bezoek komt, hoeft geen afspraak te maken. In de cafetaria moet dat wel.