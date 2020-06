Bewoners Van Horick bijna weer in bad Margo Koekoekx

19 juni 2020

17u15 0 Meise Stilaan mogen bewoners in woonzorgcentra opnieuw in bad. In Van Horick is dat nog niet het geval maar zal ook daar binnenkort verandering in komen. “We moeten streven naar een goed evenwicht tussen het welzijn van de bewoners en het garanderen van hun veiligheid”, klinkt het bij burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA).

Vrienden en familie van bewoners melden dat een bad nemen nog geen optie is in WZC Van Horick. “Puur uit voorzorg”, klinkt het daar. “Wij zijn er voorstander van om week per week de maatregelen te versoepelen. Zo kunnen we op tijd ingrijpen moest het verkeerd lopen. Het sluiten van de gemeenschappelijke badkamer was onvermijdelijk tijdens de coronacrisis. We hadden een aantal besmettingen en bewoners laten baden zou niet verantwoord zijn. Volgende week versoepelen we de bezoekersmaatregelen en als dat positief verloopt zullen we begin juli wel opnieuw baden in de gemeenschappelijke badkamer invoeren. Onze bewoners worden wel dagelijks gewassen op hun eigen kamer. Wij nemen het zekere voor het onzekere en hopen zo een tweede golf te kunnen mijden”, legt Coördinerend en Raadgevend Arts Sylvie Geurts uit. Op een bad is het dus nog even wachten, maar de bewoners lopen er ten allen tijde fris bij.

Bij verschillende woonzorgcentra werd baden tijdelijk stilgelegd. Gezien dat vaak in een gemeenschappelijke badkamer is, al dan niet voorzien van een badlift die telkens volledig gepoetst moest worden. Ook de zorgverleners moeten waar ze kunnen afstand houden en bij het laten baden van de ouderen is dat net een knelpunt.