Bekende grafittikunstenaar R.W.I.N.A. zakt af naar Meise Inspiratie uit kindertekeningen uit eigen gemeente Margo Koekoekx

23 juli 2020

17u17 0 Meise Het jonge talent R.W.I.N.A. krijgt steeds meer faam. Deze week spuit hij enkele schilderingen in Meise om vandalisme tegen te gaan en tegelijkertijd de buurten op te fleuren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Grafitti fleurt letterlijk de buurt op. Zo prijkt er sinds gisteren een prachtig bloemenmotief op een elektriciteitskast. Het is R.W.I.N.A. (Achraf Taghelti, 24), een kunstenaar uit Hemiksem die de gemeente via medewerkster Zuhra Ferizovic (27) kon strikken. “Hij werkt deze week nog in Meise en vertrekt daarna naar Dubaï voor een groot project. Eerder werkte hij al samen met Adil El Arbi en Bilall Fallah. Zo zijn enkele werken te zien in de film Patser”, vertelt burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA) trots.

Nu worden er twee elektriciteitskasten en twee bushokjes opgefleurd. De bedoeling is om vandalisme tegen te gaan. Daar komen op een ander moment wellicht nog enkele werken bij gezien de reacties nu al laaiend enthousiast zijn.

Het waren de leerlingen van basisscholen uit Meise die tekeningen instuurden ter inspiratie van het project. “Twee van de kindertekeningen gaat R.W.I.N.A. exact overbrengen. Daarbij gaat ook de vermelding van de school die de tekening instuurde komen. De andere werken zijn geïnspireerd maar geen kopie van de tekeningen”, aldus Van den Brande.