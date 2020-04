Begraafplaatsen moeten er spik en span bij liggen Margo Koekoekx

24 april 2020

10u38 0 Meise Meise besliste het onderhoud van begraafplaatsen uit te besteden. “We konden het onkruid amper bijhouden en besloten bedrijven Pro Natura en Krinkels in te schakelen om dit te waarborgen. Onze dierbare overledenen verdienen een nette rustplaats”, zegt schepen voor begraafplaatsen Jonathan De Valck (N-VA).

De Valck geeft toe dat het een hele opgave was om de begraafplaatsen proper te houden. “Het onkruid was amper bij te houden door regen en zon. Het feit dat we sinds 2015 geen pesticiden meer mogen gebruiken maakt het een grotere uitdaging”, zegt hij.

Meise is niet de enige gemeente die dit ondervond. Doordat ze de vacatures bij de groendienst maar moeilijk in kunnen vullen, besloten ze het over een andere boeg te gooien. “We besteden deze taak dus uit en zullen achteraf evalueren. De begraafplaatsen moeten er spik en span bij liggen”, besluit schepen De Valck.