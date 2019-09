Barmââs organiseert petanquetornooi DBS

03 september 2019

15u06 0 Meise Barmââs organiseert op 29 september opnieuw een potje ‘bierpetanque’ en dat al voor de vijfde keer.

In totaal kunnen 18 ploegen van drie personen deelnemen aan het tornooi. Uitleg en inschrijven aan de bar van Barmââs. Deelnemers betalen vijf euro. Voor 20 euro kan je ook genieten van een Breugeliaans buffet. De start is voorzien om 13 uur. Om 12.30 uur wordt iedereen verwacht in Barmââs (Brusselsesteenweg 71, 1860 Meise).