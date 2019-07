Baby’s gaan weer op de foto op reuzenbladeren in Plantentuin Meise DBS

17 juli 2019

16u45 0 Meise Je kleine spruit laten fotograferen op de bladeren van de reuzenwaterlelie? Het kon vandaag opnieuw in de Plantentuin van Meise. Heel wat fiere ouders, grootouders, peters en meters tekenden present voor een unieke en originele foto van hun baby gemaakt door een professionele fotograaf.

Dat ging over het algemeen vlot al had één uk er duidelijk geen zin in. De jongste ‘deelnemer’ was amper twee maanden oud en deed een dutje tijdens zijn avontuur.

De bladeren van zo’n reuzenwaterlelie zijn erg stevig en kunnen een doorsnede hebben van wel meer dan twee meter. Meer dan voldoende dus om het gewicht van een baby tot één jaar te dragen. In de Victoriakas in het Plantenpaleis, het serrencomplex van de Plantentuin, zijn de reuzenwaterlelies in juni en juli op hun hoogtepunt.

Deelnemen aan de fotoshoot kost 17 euro. In de prijs zitten het toegangsticket voor één baby en één begeleider, en één afgedrukte foto.