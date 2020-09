Amateurvoetballer voor rechter na drieste kopstoot. “Ik kreeg zelf eerst een elleboogstoot” Wouter Hertogs

14 september 2020

17u47 0 Meise Een man uit Meise riskeert 6 maanden cel met probatie-uitstel voor slagen en verwondingen. De man gaf in een beladen match een tegenspeler vanuit het niets een kopstoot.

Op 19 november 2017 vond er tijdens een match van het plaatselijke Oppem een opstootje plaats. Hierbij deelde een van de spelers plots een kopstoot uit. “Dat klopt, maar ik kreeg wel eerst een elleboogstoot”, verduidelijkte hij ter zitting, “ik weet wel niet of hij daarna nog slagen kreeg van anderen en of ik met die kopstoot aan de basis lag van zijn neusbreuk.” Volgens het parket was hij weldegelijk verantwoordelijk voor de neusbreuk. “in het tumult dat erop volgde werd het slachtoffer beschermd door fans en ploegmaats”, klonk het. Het slachtoffer had zich burgerlijke partij gesteld en vroeg een schadevergoeding van dik 2000 euro. Omdat de man 4 jaar geleden al eens een vervolging ontliep voor slagen en verwondingen doordat hij in strafbemiddeling ging besloot het parket nu wel een celstraf te vorderen. Wel vraagt het parket om als probatievoorwaarde op te leggen dat de man een cursus agressiebeheersing moet volgen. Uitspraak op 12 oktober.