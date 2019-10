ALZV haalde 18 medailles binnen MKV

21 oktober 2019

17u08 0 Meise ALZV AART Lorelei zwemvereniging haalde op het Provinciaal kampioenschap maar liefst achttien medailles binnen waaronder zes gouden. Hun geheim? “Iedereen zich goed laten voelen in de club. Dan komt talent vanzelf bovendrijven.”

Afgelopen weekend trokken ze met elf zwemmers naar het Provinciaal Kampioenschap zwemmen. Daar haalde ze de ene na de andere medaille. Peter Lemaire (48) is sportsecretaris en fiere papa van één van de zwemmers. “We hebben een aantal beloftevolle zwemmers in onze club. Helaas is er ééntje ‘out’ de komende maanden door een blessure. Verder hebben ze dat goed gedaan afgelopen weekend. We zijn fier op hun prestaties.”

Ook op Vlaams niveau scoren ze goed. “Al belanden we daar in de sub-top, wat zeker niet slecht is”, klinkt het bij Lemaire. Sinds een drietal jaar nemen ze in de zomer ook deel aan het BK. Of ze daar in de prijzen zullen vallen, is nog een vraagteken. Op het Provinciaal Kampioenschap maakten ze in elk geval een goede start.

Trofeeën

Medailles zijn voor Rosanne Maes (2001),Femke Lemaire (2001), Anthe De Keersmaeker (2004), Dylan Moreau (2004), Basile Ovyn (2004), Yarne De Maesschalck (2008) en Hanne Schelfhout (2005)