Adieu Hawaifuif, welkom zomerbar: jeugdhuis en Chiro beperken nachtlawaai met nieuw concept Robby Dierickx

31 juli 2019

15u12 0 Meise Al ruim dertig jaar is de Hawaifuif een begrip in het centrum van Meise. Al die jaren kon er tot 3 uur gefeest worden, maar daar komt zaterdag verandering in. Jeugdhuis Knodde en de Chiro van Meise kiezen voor een nieuw concept: de Hawai Open Air. De deuren openen al om 14 uur en om middernacht gaat de muziek uit en draait de organisatie de tapkranen dicht. “Hiermee beperken we het nachtlawaai”, klinkt het.

De parking van het zwembad in Meise wordt dezer dagen door enkele tientallen vrijwilligers volledig omgevormd tot een tropisch strand. Op vrijdag vindt er namelijk de zevende editie van de Honolulubar plaats. De jaarlijkse afterwork lokt telkens zowat 2.500 bezoekers. Traditiegetrouw staat de Hawaifuif, die een 2.000-tal feestvierders verwelkomt, op zaterdag op de agenda. Alleen ondergaat die Hawaifuif nu zaterdag een grondige metamorfose. “Er zal immers niet meer tot 3 uur ’s nachts gefeest kunnen worden”, laat Joris Block van Jeugdhuis Knodde weten. “In plaats van om 21 uur te beginnen, openen we de deuren dit jaar al om 14 uur. Om middernacht gaat de muziek uit en wordt er ook geen drank meer geserveerd. De keuze voor die verandering is tweeledig. Eerst en vooral willen we het nachtlawaai beperken. Rond ons evenement wonen heel wat mensen en zij moeten elk jaar telkens twee nachten na mekaar tot 3 uur luide muziek slikken. Daarom denken we nu aan hen en zullen ze op zaterdag na middernacht geen nachtlawaai meer ondervinden. Daarnaast wilden we ook voor vernieuwing zorgen. Na al die jaren is het tijd voor een nieuw concept.”

Andere muziekstijl

Met de verandering van Hawaifuif naar Hawai Open Air willen de organisatoren afstappen van het traditionele fuifgebeuren en opteren ze voor een soort zomerbar. “We willen nog wat genieten van het zomerweer”, aldus nog Joris Block. “Omdat we altijd om 21 uur startten, was de zon al weg. Uiteraard is het nu wel hopen dat de zon schijnt, want anders valt ons nieuw concept meteen letterlijk in het water. Maar de vooruitzichten zijn alvast goed. Door het nieuwe concept veranderen we ook de muziekstijl een beetje. Zo zullen er wat meer zomerse beats gedraaid worden. Ook komt er een grote zithoek waar mensen een praatje met mekaar kunnen slaan.”

Evaluatie achteraf

Joris Block benadrukt dat het om een proefproject gaat. Nadien volgt een evaluatie en wordt het concept indien nodig bijgeschaafd. De komende dagen zijn enkele tientallen vrijwilligers nog in de weer om alles tegen vrijdagmiddag klaar te krijgen. Donderdagavond wordt om en bij de zestig ton zand geleverd. De deuren van de Honolulubar openen vrijdag om 17 uur. Dj Bender, Royal Badness en dj Reynders draaien er plaatjes. Op zaterdag kan er dus van 14 uur tot middernacht gefeest worden. WvO, Caillacc en Louï staan onder meer achter de draaitafels.

De opbrengst van beide dagen gaat naar de bouw van een nieuw jeugdhuis. Door mogelijke bouwprojecten in het centrum is de toekomst van het jeugdhuis in de Krogstraat immers onzeker. “Om een eventuele verhuis te financieren, zamelen we daarom nu al geld in”, besluit Joris Block.