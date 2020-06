60 baby’s drijven op reuzenleliebladen in Plantentuin Meise: “In twee uur tijd was het volgeboekt” Margo Koekoekx

24 juni 2020

16u51 1 Meise Het is een jaarlijkse traditie: baby’s tot 1 jaar oud kunnen eens per jaar poseren op een waterlelieblad in de prachtige Victoriakas in de Plantentuin van Meise. Woensdag waren ook Martine Prenen en dochter Joëlle (36) erbij, samen met zoontje Micah. Daar waar er andere jaren wel 270 baby’s kunnen komen dobberen, was er nu echter maar plek voor 60 kindjes door de coronamaatregelen. “En die plekjes waren op twee uur tijd volgeboekt. Een enorm succes”, klinkt het.

“Het was een heel fijne ervaring”, zegt Joëlle enthousiast. “De vrouw die Micah op het blad moest leggen was heel vriendelijk, ook al was Micah in het begin niet zo enthousiast. Daarna ging het super!” ‘Nana’ Martine Prenen genoot met volle teugen van het moment: “We zijn van Kalmthout naar hier gereden en dat was het zeker waard! Deze foto krijgt binnenkort een mooi plekje aan onze muur. Ik kijk er al naar uit om de foto’s te zien.”

Hetzelfde geldt voor mama Tess Broos (36) uit Borgerhout. Zij, zoontje Moussa (10 weken) en meter Jolijn (28) zakten voor het eerst af naar de Plantentuin. “Ik heb de fotoshoot cadeau gekregen van een vriendin, heel fijn! We vonden het een fantastische ervaring en hebben van het moment zelf al genoten. Ik moest er wat voor zorgen dat Moussa op tijd gegeten had, al sliep en weer wakker zou zijn voor het fotomoment en dat is gelukkig gelukt. Hij heeft dat super goed gedaan en alles was hier vlot geregeld”, zegt Tess. “Nu gaan we nog een wandeling maken want we zijn onder de indruk van het prachtige domein hier.”

Hopen op tweede shoot

De reservaties waren in amper twee uur volzet. “En we hebben al een wachtlijst ook”, vertelt Manon Van Hoye, communicatieverantwoordelijke bij de Plantentuin. “We gaan bekijken of een tweede moment mogelijk is. De kans is groot gezien de belangstelling. Andere jaren konden we tot 270 baby’s op een dag vastleggen. Dit jaar waren het er 60 en we wouden in de eerste plaats vandaag het verloop evalueren. Mensen kunnen onze website en Facebookpagina in de gaten houden of er een tweede datum komt.”