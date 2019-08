5.000 mensen beleven WonderWeekend in Plantentuin Meise JCV

18 augustus 2019

13u18 2 Meise Het WonderWeekend in de plantentuin van Meise heeft er een geslaagde editie opzitten, ondanks de regen. 5.000 mensen namen deel aan het evenement, dat zijn er 1.500 meer dan vorig jaar.

Het was al de vierde keer dat WonderWeekend georganiseerd werd. Van donderdag trot zondag kon je blijven overnachten in de plantentuin zelf en waren er verschillende activiteiten.

De regen gooide wel wat roet in het eten. “Zo hebben we jammer genoeg onze derde avondshow kon niet doorgaan omdat het niet veilig genoeg was”, zegt Maarten De Cuyper van de organisatie van WonderWeekend. “Maar we wisten wat de voorspellingen waren en dus hebben we wat extra tenten voorzien om dingen in weg te bergen.”

Al bij al blikt de organisatie terug op een geslaagde editie. “Met 5.000 bezoekers zijn we erg tevreden, dat zijn er 1.500 meer dan vorig jaar”, zegt De Cuyper. “We zien dat onze bekendheid echt wel groeit. Nieuw dit jaar was dat mensen een dagpas konden kopen zodat ze niet moesten blijven overnachten. Al schat ik dat driekwart van de bezoekers wel is blijven slapen.”

Wie blijft slapen op WonderWeekend doet dat in tenten van karton. “En die kunnen echt wel tegen de regen”, zegt De Cuyper. “Af en toe is er een lek, maar we voorzien natuurlijk extra exemplaren ter vervanging. Na het weekend worden die tenten trouwens gerecycleerd door de bezoekers zelf.”